Gloria Zanin rivela: “A 8 anni un pedofilo mi portò in un campo e mi chiese di spogliarlo. Piangevo, ero scioccata. Non l’ho mai raccontato a nessuno” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Non l’ho mai raccontato a nessuno. Non lo sapevano neanche le mie migliori amiche. Dopo l’accaduto, ho archiviato tutto nella memoria e non ne ho mai parlato, neanche quando sono diventata Miss Italia. l’ho confidato solo al mio psicologo, ma dopo un anno di terapia. È stata un’esperienza molto forte, che ho metabolizzato solo in età adulta“. Inizia così il drammatico racconto di Gloria Zanin a Fanpage: l’ex Miss Italia si è confidata in una lunga intervista e, tornando con la mente alla sua infanzia, ha parlato per la prima volta di quando fu vittima di un pedofilo. Un episodio che l’ha segnata nel profondo e che è riuscita a metabolizzare solo in età adulta, come lei stessa ha spiegato. Tutto è successo quando aveva otto anni: “Rientravo dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) “Nonmai. Non lo sapevano neanche le mie migliori amiche. Dopo l’accaduto, ho archiviato tutto nella memoria e non ne ho mai parlato, neanche quando sono diventata Miss Italia.confidato solo al mio psicologo, ma dopo un anno di terapia. È stata un’esperienza molto forte, che ho metabolizzato solo in età adulta“. Inizia così il drammatico racconto dia Fanpage: l’ex Miss Italia si è confidata in una lunga intervista e, tornando con la mente alla sua infanzia, ha parlato per la prima volta di quando fu vittima di un. Un episodio che l’ha segnata nel profondo e che è riuscita a metabolizzare solo in età adulta, come lei stessa ha spiegato. Tutto è successo quando aveva otto: “Rientravo dal ...

