Gli Juventus Fan Club: «La Juventus è diventata il capro espiatorio per le colpe di tutti, è ingiusto»

Gli Juventus Official Fan Club ritengono che la tifoseria Juve abbia ricevuto un trattamento iniquo rispetto a quello delle altre, dopo la vicenda Lukaku e la chiusura, per un turno, della Curva. tutti i Club hanno diramato un comunicato congiunto in merito alle decisioni del giudice sportivo su Juve-Inter di Coppa Italia. "Continua il pericoloso accanimento giudiziario nei confronti della Juventus, anche in questa occasione sono stati usati due pesi e due misure. Ci sfiora il dubbio che la pena inflitta, nella sostanza e nella modalità, diventi veicolo di ingiustizia al pari del presunto reato stesso. Noi non siamo avvocati nè giudici sportivi, ma semplici tifosi e ci chiediamo se in quella bagarre di martedì sera, nel post partita di ...

