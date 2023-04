Gli itinerari inediti di Produzioni Ininterrotte entrano nel vivo: tutti gli eventi di aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) entrano nel vivo gli itinerari inediti di Produzioni Ininterrotte, il progetto pensato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca per Capitale della Cultura 2023 grazie alla collaborazione di un centinaio tra Comuni, biblioteche, fondazioni e associazioni culturali. Nel mese di aprile sono numerosi gli eventi in tutta la provincia che portano alla scoperta dei luoghi, spesso inaccessibili, dedicati alla produzione. Il lavoro e la sua cultura, così radicata nella nostra terra e in quella bresciana, rappresentano infatti il filo rosso che lega le varie proposte di visita. Gli appuntamenti sono stati pensati per la singola fruizione o per essere inseriti in percorsi che consentono di approfondire le tematiche relative al lavoro, ma non solo. Ci sono anche le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023)nelglidi, il progetto pensato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca per Capitale della Cultura 2023 grazie alla collaborazione di un centinaio tra Comuni, biblioteche, fondazioni e associazioni culturali. Nel mese disono numerosi gliin tutta la provincia che portano alla scoperta dei luoghi, spesso inaccessibili, dedicati alla produzione. Il lavoro e la sua cultura, così radicata nella nostra terra e in quella bresciana, rappresentano infatti il filo rosso che lega le varie proposte di visita. Gli appuntamenti sono stati pensati per la singola fruizione o per essere inseriti in percorsi che consentono di approfondire le tematiche relative al lavoro, ma non solo. Ci sono anche le ...

