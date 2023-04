Gli italiani difendono l'Ue. Bruxelles non lavora contro l'Italia (Di venerdì 7 aprile 2023) A sorpresa, la maggioranza degli Italiani difende l'Unione europea, nonostante le polemiche, anche da parte del governo, su migranti, case grenn e no ai biocarburanti. Il sondaggio realizzato in esclusiva per AffarItaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, parla... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 aprile 2023) A sorpresa, la maggioranza deglidifende l'Unione europea, nonostante le polemiche, anche da parte del governo, su migranti, case grenn e no ai biocarburanti. Il sondaggio realizzato in esclusiva per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, parla... Segui su affar.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono trascorsi 14 anni dal terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì L'Aquila e l’Abruzzo. Quella tragedia to… - fratotolo2 : ?? Invece si sbaglia direttore @fcancellato: secondo gli ultimi dati Istat, gli stranieri hanno una propensione al… - AnnalisaChirico : “In Italia bisogna recuperare la cultura del lavoro. Negli ultimi anni solo assistenzialismo. Non dobbiamo dipender… - pietro_iava : @frankiehinrgmc C'è stato un tempo in cui gli auguravo sinceramente la morte considerandolo il cancro della società… - algablu : RT @ItalianPolitics: Da almeno 10 (dieci) anni gli USA tentavano di sovvertire il governo ucraino per farne una base occidentale in funzion… -