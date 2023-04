Giuntoli: “Osimhen sta meglio, vuole giocare sempre” (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la sconfitta avvenuta nella 28 esima giornata di campionato contro il Milan per 0-4 al Maradona, il Napoli ha voglia di riscattarsi e di vincere e proverà a farlo proprio questa sera contro il Lecce. Gli azzurri, al momento, contano 16 punti di distacco dalla seconda classificata, che al momento è la Lazio e che domani sera incontrerà la Juventus all’Olimpico. Il Napoli vuole vincere ma anche il Lecce, reduce da cinque sconfitta di fila contro Sassuolo, Inter, Torino, Fiorentina e l’ultima contro l’Empoli, quindi cercherà in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Lecce Napoli GiuntoliLecce-Napoli, le parole di Giuntoli La squadra di Spalletti, però ha voglia di portare a casa la vittoria per trovare anche un pò di fucia in vista della Champions League. Ai microfoni di Dazn ha parlato Giuntoli, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la sconfitta avvenuta nella 28 esima giornata di campionato contro il Milan per 0-4 al Maradona, il Napoli ha voglia di riscattarsi e di vincere e proverà a farlo proprio questa sera contro il Lecce. Gli azzurri, al momento, contano 16 punti di distacco dalla seconda classificata, che al momento è la Lazio e che domani sera incontrerà la Juventus all’Olimpico. Il Napolivincere ma anche il Lecce, reduce da cinque sconfitta di fila contro Sassuolo, Inter, Torino, Fiorentina e l’ultima contro l’Empoli, quindi cercherà in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Lecce NapoliLecce-Napoli, le parole diLa squadra di Spalletti, però ha voglia di portare a casa la vittoria per trovare anche un pò di fucia in vista della Champions League. Ai microfoni di Dazn ha parlato, ...

