Giuntoli: «Di Raspadori abbiamo bisogno, il mister ha fatto benissimo a dargli subito minutaggio» (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel prepartita di Lecce-Napoli, ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Qualche cambio, tra cui Raspadori, quanto è contento di ritrovarlo? Giuntoli: «Siamo molto contenti, ci è mancato molto, è stato tanto fuori, abbiamo esigenza di averlo con noi, il mister ha fatto benissimo a dargli minutaggio già da oggi». Giuntoli sul Milan e sulla necessità di ripartire. «abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità per tanti fattori, è inutile accampare scuse, stasera abbiamo la possibilità di ripartire, è una partita molto importante, all’andata abbiamo pareggiato e tante big qui sono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel prepartita di Lecce-Napoli, ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Napoli, Cristiano. Qualche cambio, tra cui, quanto è contento di ritrovarlo?: «Siamo molto contenti, ci è mancato molto, è stato tanto fuori,esigenza di averlo con noi, ilhagià da oggi».sul Milan e sulla necessità di ripartire. «una partita al di sotto delle nostre possibilità per tantiri, è inutile accampare scuse, staserala possibilità di ripartire, è una partita molto importante, all’andatapareggiato e tante big qui sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : Napoli, Giuntoli: “Raspadori ci è mancato. Osimhen? Sta meglio” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Contenti per Raspadori, Osimhen? Sta meglio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Contenti per Raspadori, Osimhen? Sta meglio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Contenti per Raspadori, Osimhen? Sta meglio' - napolimagazine : DAZN - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Contenti per Raspadori, Osimhen? Sta meglio' -