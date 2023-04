Giulia Salemi e Pierpaolo a cena con gli Spartani ma senza gli Incorvassi: Oriana interviene – VIDEO (Di venerdì 7 aprile 2023) Da alcuni giorni, con la fine del GF Vip 7 si sono chiusi i battenti sull’edizione record in fatto di durata. I Vipponi sono tornati poco alla volta alla loro vita reale ma alcuni di loro hanno continuato a vedersi ed a condividere ricordi ed emozioni. A loro si sono uniti anche Giulia Salemi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 7 aprile 2023) Da alcuni giorni, con la fine del GF Vip 7 si sono chiusi i battenti sull’edizione record in fatto di durata. I Vipponi sono tornati poco alla volta alla loro vita reale ma alcuni di loro hanno continuato a vedersi ed a condividere ricordi ed emozioni. A loro si sono uniti anchee... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioR101 : Giulia Salemi saluta gli ascoltatori di R101?? Non è un addio ma un arrivederci ???? Giulia grazie di cuore??… - fanpage : La festa di 30 anni #giuliasalemi si è trasformata in un vero e proprio show ?? Sul palco diversi artisti si sono es… - carmen_cupini : RT @sonopoliedrico: giulia salemi e pierpaolo pretelli a cena con metà degli spartani e sonia bruganelli aveva ragione sul fatto che lei, q… - uundefedeted : RT @stupidabitch_: si parla più di giulia salemi che degli ex concorrenti del gf effettivamente capisco - GNiviPalmeri : RT @supremanes: Vabbè stamattina scopriamo che Giulia Salemi in casa diceva che il pubblico era dalla parte di Oriana perché era di parte q… -