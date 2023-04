Gita scolastica a Praga | studente pestato per un bacio a Benedetta Porcaroli | condannati l’aggressore e il liceo

(Di venerdì 7 aprile 2023) La compagna di classe bacia un altro e lui, invaghito della stessa ragazza, gli rompe il naso nel sonno. Un alunno delparitario Visconti a Roma è stato condannato a 9 mesi di carcere per aver rotto il setto nasale al “rivale in amore” durante una8 anni fa. Ma il giudice – scrive Il Messaggero – ha disposto che la pena resti sospesa per cinque anni, assecondando la richiesta fatta dai difensori. Protagonista della vicenda – suo malgrado – è l’attrice, all’epoca dei fatti solo unassa. È lei, infatti, la campagna di classe del ragazzo, oggi 24enne, che ha colpito in pieno volto un altro liceale. Per tutta questa vicenda, anche l’istituto classico e linguistico in quanto responsabile civile – spiega il ...

Gelosia e invidia per un bacio a Benedetta Porcaroli : è questo il movente che nel 2015 spinse un ragazzo, oggi 24 enne , a pestare un suo coetaneo durante una gita scolastica a Praga organizzata dal liceo privato Visconti di Roma. Il giovane è stato condannato a nove mesi di carcere con l'accusa di lesioni gravi , come richiesto dalla pm. Pena sospesa per ...

Gita scolastica a Praga con pestaggio (per amore di Benedetta Porcaroli): condannati il ragazzo e il liceo Corriere Roma

