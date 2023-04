Giro dei Paesi Baschi | quinta tappa a Higuita Vingegaard resta leader

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : +++ Alle 18 pubblicheremo su questa pagina l'intervista esclusiva ?? Poche ore fa abbiamo annunciato la svolta, or… - nonleggerlo : Mentre la notizia del trattamento riservato a Lukaku fa il giro del mondo, la parolina 'razzismo' scompare quasi in… - Agenzia_Ansa : La notizia del ricovero di Papa Francesco fa il giro del mondo e trova spazio nelle pagine web dei principali media… - DelMoroMassimo1 : RT @riservaprotetta: @FrancescoLollo1 ?????? una dei vostri ha dovuto persino fare il test del DNA al proprio bambino per un giro vergognoso d… - gianmilan76 : RT @OA_Sport: Giro dei Paesi Baschi 2023, Sergio Higuita vince in volata davanti ad Andrea Bagioli. Vingegaard resta leader - -

... fango su Daniela Chinnici: vietato criticare gli abusipm La strage di via D'Amelio, i figli di Borsellino presi inper 30 anni dallo Stato e da Scarantino Omicidio di Paolo Borsellino, un ...Il colombiano Sergio Higuita (Bora - Hansgrohe) ha vinto la quinta tappa delPaesi Baschi, che ora si chiama Itzulia, con partenza e arrivo ad Amorebieta davanti al nostro Andrea Bagioli (Soudal - Quick Step), con Matteo Sobrero (Jayco AlUla) al quarto posto. In ...... per un trasporto merci che doveva portarlo inper il mondo per quattro mesi. Secondo quanto ... a tal punto da non riconoscere più nessunomembri dell'equipaggio a bordo. Le stesse parole ...

Giro dei Paesi Baschi 2023, Sergio Higuita vince in volata davanti ad Andrea Bagioli! Vingegaard resta leader OA Sport

“Lo sport è un mezzo per unire le persone, dove ritroviamo dei valori molto vicini ai nostri ... Un rapporto consolidato da diversi anni, e su diversi eventi, tra cui il Giro d’Italia. Siamo inoltre ...La troupe ha girato alcune scene in aree private, poi il set si è spostato oggi nella piazza centrale di Pistoia e in alcune strade limitrofe. Piazza del Duomo si è trasformata così in un set ...