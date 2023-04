Giro dei Paesi Baschi 2023 | Sergio Higuita vince in volata davanti ad Andrea Bagioli Vingegaard resta leader

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023)la quinta tappa della 62ma edizione deldei. Al termine di una frazione ricca di insidie (quattro GPM e diversi strappi), il colombiano della BORA – hansgrohe si impone inall’azzurroe conquista il primo successo stagionale. Per quanto riguarda la classifica generale giornata positiva per il danese Jonas, che tiene la maglia diincrementando addirittura il vantaggio di 1” sullo spagnolo Mikel Landa (ora distante 13”) grazie all’abbuono ottenuto con il terzo posto al traguardo volante di Amorebieta-Etxano. Pronti, via e sulla prima salita di giornata (il Montecalvo) allungano ...