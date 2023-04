Giovedì Santo | Papa Francesco protagonista della lavanda dei piedi a 12 detenuti

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dieci anni dopo l’ultima volta, il ritodeitorna nel carcere minorile di Casal del Marmo. E lavare, asciugare e baciare idi dodici giovanissimi, 10 maschi e 2 ragazze, è stato, nell’atto di emulare quando fatto dal Cristo nel corso dell’ultima cena. L’antichissimo gestosi è svolto nella cappella dell’istituto minorile, subito dopo l’omeliamessa in Coena Domini del. Evidenti le difficoltà di movimento del Pontefice che, nonostante i problemi di deambulazione, non ha voluto esimersi da un gesto tanto semplice quanto simbolico e di impatto. Segui ZON.IT su Google News.

