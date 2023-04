Giovedì santo criminale nel Casertano, derubata mentre prende l’eucarestia (Di venerdì 7 aprile 2023) Si alza per ricevere l’eucarestia. Al ritorno non trova più il portafoglio. E’ l’amara sorpresa che una fedele ha ricevuto durante la messa del Giovedì santo a Macerata Campania. Macerata Campania, le rubano portafoglio durante l’eucarestia Teatro del furto è stata la chiesa di San Martino Vescovo. La vittima è una signora che stava partecipando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Si alza per ricevere. Al ritorno non trova più il portafoglio. E’ l’amara sorpresa che una fedele ha ricevuto durante la messa dela Macerata Campania. Macerata Campania, le rubano portafoglio duranteTeatro del furto è stata la chiesa di San Martino Vescovo. La vittima è una signora che stava partecipando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

