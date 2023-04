Giornata salute, Schillaci 'impegno a valorizzare personale e rafforzare Ssn' (Di venerdì 7 aprile 2023) Milano, 7 apr. (Adnkronos salute) - "La tutela della salute è un diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione e che trova attuazione attraverso il Servizio sanitario nazionale fondato sui principi di universalità, uguaglianza ed equità. Non ci sarebbe salute, però, senza l'impegno di tutti i professionisti sanitari e sociosanitari che ogni giorno, con competenza e abnegazione, si prendono cura di noi". Per questo "il nostro impegno per la sanità del Terzo millennio guarda alla valorizzazione del capitale umano, al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale attraverso un'efficace medicina territoriale, al potenziamento della telemedicina e della digitalizzazione e a un forte investimento sulla prevenzione". Così il ministro della salute, Orazio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Milano, 7 apr. (Adnkronos) - "La tutela dellaè un diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione e che trova attuazione attraverso il Servizio sanitario nazionale fondato sui principi di universalità, uguaglianza ed equità. Non ci sarebbe, però, senza l'di tutti i professionisti sanitari e sociosanitari che ogni giorno, con competenza e abnegazione, si prendono cura di noi". Per questo "il nostroper la sanità del Terzo millennio guarda alla valorizzazione del capitale umano, al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale attraverso un'efficace medicina territoriale, al potenziamento della telemedicina e della digitalizzazione e a un forte investimento sulla prevenzione". Così il ministro della, Orazio ...

