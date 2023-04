(Di venerdì 7 aprile 2023) Antoniodel Corriere dello Sport spiega ildi Giacomoaldi GiovanniAntonio, giornalista del Corriere dello Sport, dà la sua valutazione della sconfitta del Napoli contro il Milan. Ai microfoni di Radio Marte, l’illustre cronista sportivo dichiara: “Penso anche che questa sconfitta possa diventare salutare. Il 4-0 potrebbe cambiare qualcosa nella psicologia collettiva con la quale Napoli si presenterà alla prossima partita. Sui rapporti tra tifo e società spero che possa rientrare tutto, che si ripristini un clima di trasparenza e un’aria più pulita”. Ha evidenziato il noto giornalista campano a Radio Marte. Perla sconfitta contro il Milan potrebbe essere salutare per il Napoliha poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Giordano: 'Raspadori titolare per Simeone avrebbe un solo significato' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Ar… - napolipiucom : Giordano: 'Raspadori al posto di Simeone? Vi spiego il motivo' #CalcioNapoli #lecce #Raspadori #Simeone… -

... basti ricordare, tra gli altri, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, Maldini, Careca,. ...due pedine fondamentali quali Kvaratskhelia e Kim e 'riserve' di lusso quali Simeone e. Nel ......Le dichiarazioni Bruno, ex giocatore di Lazio e Napoli, ha parlato a Il Messaggero. VICE IMMOBILE - "Sì, ma ormai devi andare avanti così. In più è anche difficile trovarlo. Guardi...... basti ricordare, tra gli altri, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, Maldini, Careca,. ...due pedine fondamentali quali Kvaratskhelia e Kim e 'riserve' di lusso quali Simeone e. Nel ...

Giordano: “Raspadori al posto di Simeone Vi spiego il motivo” napolipiu.com

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport ... presunzione o arroganza. Far giocare stasera Raspadori al posto di Simeone significa mettere un giocatore che ti fa più variazioni nel ...Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Legends-Ci vediamo a Napoli", trasmissione in onda su Canale 8: "Scudetto Il Napoli sta facendo un altro campionato ris ...