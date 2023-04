Ginnastica artistica, Europei 2023: suddivisioni e ordini di rotazione. Italia sempre in chiusura, azzurre sul giro olimpico (Di venerdì 7 aprile 2023) Gli Europei 2023 di Ginnastica artistica si disputeranno ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. La rassegna continentale tornerà nella sua collocazione più tradizionale, dopo che nell’ultima stagione si era svolta ad agosto nell’ambito degli European Championships. L’Italia punta a essere grande protagonista. Sono stati sorteggiati gruppi e ordini di rotazione delle qualificazioni. Le ragazze sono state inserite nella quarta e ultima suddivisione, in programma alle ore 17.30 di mercoledì 12 aprile. Le Fate inizieranno la loro avventura al volteggio e gireranno insieme all’Ungheria. Nello stesso gruppo figurano anche Francia (parallele), Gran Bretagna (trave) e Germania) corpo libero). Da seguire la seconda suddivisione con Belgio, Romania, Ucraina, Spagna e la ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Glidisi disputeranno ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. La rassegna continentale tornerà nella sua collocazione più tradizionale, dopo che nell’ultima stagione si era svolta ad agosto nell’ambito degli European Championships. L’punta a essere grande protagonista. Sono stati sorteggiati gruppi edidelle qualificazioni. Le ragazze sono state inserite nella quarta e ultima suddivisione, in programma alle ore 17.30 di mercoledì 12 aprile. Le Fate inizieranno la loro avventura al volteggio e gireranno insieme all’Ungheria. Nello stesso gruppo figurano anche Francia (parallele), Gran Bretagna (trave) e Germania) corpo libero). Da seguire la seconda suddivisione con Belgio, Romania, Ucraina, Spagna e la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Grandissima impresa della giovane ginnasta modenese Caterina Gaddi: a soli 14 anni diventa campionessa del mondo a… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Europei 2023: startlist e tutti i partecipanti. L’Italia per essere protagonista - - gazzettaparma : Una squadra al giorno di sabato 8 aprile: COOP GINNASTICA ARTISTICA SENIOR - SienaFree : Mens Sana Ginnastica Artistica: pioggia di medaglie per le giovanissime biancoverdi al campionato regionale Silver… - Dr_Faiella_AL : RT @Coninews: È tempo di Europei per la ginnastica artistica.?????????????????? ???Dall’11 al 16 aprile Antalya sarà palcoscenico della decima ed… -