Ginnastica artistica | Europei 2023 | startlist e tutti i partecipanti L’Italia per essere protagonista

Gli Europei 2023 di Ginnastica artistica si disputeranno ad Antalya (Turchia) dall'11 al 16 aprile. La rassegna continentale tornerà nella sua collocazione più tradizionale, dopo che nell'ultima stagione si era svolta ad agosto nell'ambito degli European Championships. La Polvere di Magnesio riprenderà la propria corsa verso le Olimpiadi di Parigi 2024, in terra anatolica si preannuncia grande spettacolo: non sono previste le gare a squadre, si svolgeranno soltanto i concorsi generali individuali e le finali di specialità. L'evento sarà aperto esclusivamente ai seniores, non ci saranno prove valide per gli juniores. Lo schema adottato prevede dunque i primi due giorni riservati alle qualifiche, i successivi due agli all-around, il weekend di chiusura agli atti conclusivi sui singoli attrezzi.

