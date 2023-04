Ginnastica artistica, Europei 2023: le medaglie delle gara a squadre saranno assegnate in qualifica. L’Italia difende il titolo (Di venerdì 7 aprile 2023) Grande novità agli Europei 2023 di Ginnastica artistica, che andranno in scena ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. Siamo in un anno dispari e da regolamento consolidato da ormai una ventina di anni questa rassegna continentale dovrebbe essere riservata esclusivamente agli individuali (all-arounder e specialisti), ma in terra anatolica debutterà un nuovo format: verranno infatti assegnate anche le medaglie delle gare a squadre, attraverso il turno di qualificazione. Non ci sarà dunque una finale del team event, ma le migliori formazioni verranno premiate al termine del turno preliminare. Lo scorso anno successe a parti inverse, con il podio del concorso generale individuale definito al termine delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Grande novità aglidi, che andranno in scena ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. Siamo in un anno dispari e da regolamento consolidato da ormai una ventina di anni questa rassegna continentale dovrebbe essere riservata esclusivamente agli individuali (all-arounder e specialisti), ma in terra anatolica debutterà un nuovo format: verranno infattianche legare a, attraverso il turno dizione. Non ci sarà dunque una finale del team event, ma le migliori formazioni verranno premiate al termine del turno preliminare. Lo scorso anno successe a parti inverse, con il podio del concorso generale individuale definito al termine...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Grandissima impresa della giovane ginnasta modenese Caterina Gaddi: a soli 14 anni diventa campionessa del mondo a… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Europei 2023: le medaglie delle gara a squadre saranno assegnate in qualifica. L’Italia difen… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Europei 2023: suddivisioni e ordini di rotazione. Italia sempre in chiusura, azzurre sul giro… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Europei 2023: startlist e tutti i partecipanti. L’Italia per essere protagonista - - gazzettaparma : Una squadra al giorno di sabato 8 aprile: COOP GINNASTICA ARTISTICA SENIOR -