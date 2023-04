Gianni Moscon correrà la Parigi-Roubaix! Abbandona i Paesi Baschi e cerca il colpaccio nell’Inferno del Nord

(Di venerdì 7 aprile 2023)la-Roubaix, terza Classica Monumento della stagione che andrà in scena domenica 9 aprile. Il trentino ha deciso di ritirarsi prima della quinta tappa del Giro dei(in programma oggi) e di dirigersi verso la Francia, dove tra un paio di giorni cercherà di essere protagonista nel ribattezzato Inferno del. L’alfiere della Astana Qazaqstan stando di lasciarsi alle spalle un avvio di stagione molto complicato, caratterizzato dalla frattura della clavicola rimediata al Tour Down Under.spera di esprimersi ai massimi livelli sulle pietre transalpine. Due anni fa andò in fuga e si rese protagonista di una memorabile cavalcata, salvo incappare poi in un problema ...

prende oggi il via al Giro dei Paesi Baschi , in programma sino a sabato. La partecipazione del 29enne trentino, però, molto probabilmente si concluderà prima. L' Astana , infatti, ha ...Sembrava che nel 2023dovesse saltare la Parigi - Roubaix. Invece no: l'Astana, salvo cambi di programma, ha intenzione di schierarlo domenica al via dell'Inferno del Nord. Il 29enne trentino è stato ...Si arriva quindi ad analizzare: "non ha molta fortuna, non è mai riuscito a trovare un attimo di tregua dai suoi problemi fisici. Anche quest'anno con la caduta in Australia non ...

Gianni Moscon correrà la Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento della stagione che andrà in scena domenica 9 aprile. Il trentino ha deciso di ritirarsi prima della quinta tappa del Giro dei Paesi ...Cristian Scaroni non ha preso il via oggi nella quarta tappa della Itzulia Basque Country. Dopo la caduta di ieri, il bresciano della Astana ha accusato una lieve commozione cerebrale, giramenti di te ...