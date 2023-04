Gianni Morandi alla guida di uno speciale sul Festival di Sanremo 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha lasciato il segno. Gli ascolti sono stati così elevati da spingere Rai 1 a realizzare uno speciale inedito dal titolo Sanremo 2023. Tra Palco e Realtà. Sarà Gianni Morandi a fare da guida in questo divertentissimo viaggio. L’obiettivo è quello di raccontare le emozioni più profonde vissute durante le cinque serate. In particolare, ci sarà modo di assistere alle prove degli artisti e al dietro le quinte. Verranno svelati aspetti ancora inesplorati, legate alle dinamiche della gara canore a all’impegno dell’intero team. Stando ai palinsesti, esso andrà in onda il 10 Aprile, a partire dalle 21.45. Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ultima edizione deldiha lasciato il segno. Gli ascolti sono stati così elevati da spingere Rai 1 a realizzare unoinedito dal titolo. Tra Palco e Realtà. Saràa fare dain questo divertentissimo viaggio. L’obiettivo è quello di raccontare le emozioni più profonde vissute durante le cinque serate. In particolare, ci sarà modo di assistere alle prove degli artisti e al dietro le quinte. Verranno svelati aspetti ancora inesplorati, legate alle dinamiche della gara canore a all’impegno dell’intero team. Stando ai palinsesti, esso andrà in onda il 10 Aprile, a partire dalle 21.45.

