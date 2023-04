“Giacomo Urtis mi ha deformato il viso con una puntura” | il chirurgo dei vip si difende in tv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasqualeMarro : #GiacomoUrtis finisce in tribunale, cosa sta succedendo - iostoconikita : @SoniaReti Sonia però cerca di capire…è Giacomo Urtis ma così sembra Oriana … - iostoconikita : @maurizioruggie2 Ma sto scherzando infatti è Giacomo Urtis ma così sembra Oriana …?? - grandesorella__ : @SoniaReti @iostoconikita È ironica questo è Giacomo urtis???? - GossipNews_it : Giacomo Urtis si difende in tv dopo la denuncia: la reazione a sorpresa del chirurgo Lorenzetti -

Tags: alessandroprezionifidanzata alessandropreziosi delfinadellettrezfendi divaedonna gossip roma sifb Articolo precedentesi difende in tv dopo la denuncia: la reazione a sorpresa del ...Una donna l'ha accusato di "lesioni colpose in ambito sanitario" : il fatto risale al 2018 Il medico 45enne a Pomeriggio 5 dice la sua, il professore stavolta gli dà ragionedopo la denuncia arrivata da una donna che l'ha accusato di "lesioni colpose in ambito sanitario" a causa di "un intervento di filler non andato a buon fine" , si difende in tv . Il ...è stato accusato da una donna di 'lesioni colpose in ambito sanitario' dato che 'avrebbe effettuato un intervento di filler non andato a buon fine'. Un fatto che risale al 2018. Il ...

Giacomo Urtis a processo dopo la denuncia di una paziente, il chirurgo dei vip: "Iniezione fatta nel 2018, non c'è nessun danno" TGCOM

Giacomo Urtis si difende in tv dopo la denuncia: la reazione a sorpresa del chirurgo plastico Pietro Lorenzetti ...Il chirurgo estetico Giacomo Urtis si è difeso in tv dopo che una paziente che si era rivolta a lui diversi anni fa lo ha denunciato per averle “deturpato” il viso. L’ex gieffino, che ha una grande cl ...