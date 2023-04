Giacomo Urtis in Tribunale, una paziente lo accusa di “lesioni colpose in ambito sanitario”. Cosa è successo? VIDEO (Di venerdì 7 aprile 2023) Brutto periodo per Giacomo Urtis: il chirurgo dei Vip è finito in Tribunale dopo esser stato accusato da una sua paziente per lesioni colpose in ambito sanitario. A quanto pare, dopo un’iniezione di acido ialuronico, la donna avrebbe riportato un gonfiore anomalo su tutto il viso e per questo sarebbe intenzionata a chiedere i danni... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 aprile 2023) Brutto periodo per: il chirurgo dei Vip è finito indopo esser statoto da una suaperin. A quanto pare, dopo un’iniezione di acido ialuronico, la donna avrebbe riportato un gonfiore anomalo su tutto il viso e per questo sarebbe intenzionata a chiedere i danni...

