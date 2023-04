GF Vip 7, Edoardo Donnamaria evita di incontrare Edoardo Tavassi? (Di venerdì 7 aprile 2023) In questi primi giorni dopo la finale del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria è stato visto in compagnia di Matteo Diamante e Davide Donadei, entrambi membri del gruppo dei Persiani. Nonostante abbia lasciato la Casa di Cinecittà mantenendo saldo il rapporto con Edoardo Tavassi, a cui sosteneva di essere particolarmente legato, il concorrente romano sembra essere sparito dai suoi radar. Al contrario, solo poche ore fa, una Instagram story ha svelato l’incontro tra Donnamaria e Matteo Diamante e la storia che gli ha dedicato Davide. Tavassi, fratello di Guendalina, ha trascorso il tempo con la fidanzata Micol Incoravaia e non è apparso particolarmente attivo sui social. Non ci sono state notizie di un incontro pubblico tra i due amici. GF Vip ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 aprile 2023) In questi primi giorni dopo la finale del Grande Fratello Vip 7,è stato visto in compagnia di Matteo Diamante e Davide Donadei, entrambi membri del gruppo dei Persiani. Nonostante abbia lasciato la Casa di Cinecittà mantenendo saldo il rapporto con, a cui sosteneva di essere particolarmente legato, il concorrente romano sembra essere sparito dai suoi radar. Al contrario, solo poche ore fa, una Instagram story ha svelato l’incontro trae Matteo Diamante e la storia che gli ha dedicato Davide., fratello di Guendalina, ha trascorso il tempo con la fidanzata Micol Incoravaia e non è apparso particolarmente attivo sui social. Non ci sono state notizie di un incontro pubblico tra i due amici. GF Vip ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Edoardo Tavassi si gioca, con merito, la finale del #gfvip . Perennemente sarcastico non ha mai rinunciato a esser… - hopeangel365 : HAI CAPITO EDO E DE PISIS? ?? #gfvip #nikita #donnalisi #gintonic #oriele #incorvassi #antonino #edoardo #micol… - gossip_t7 : Gf Vip, ex vippona punge Antonella e Edoardo: 'Seguono il vento...' | Torresette - Novella_2000 : Alberto torna a parlare della cotta per Edoardo e rivela in che rapporti sono oggi #donnalisi - _ioscioccata : Ore 02.14 Edoardo Tavassi...ex concorrente del grande fratello vip... manipolatore seriale...sta parlando dei 'paci… -