Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro sorprende Oriana Marzoli con un mazzo di rose rosse ma un dettaglio non è sfuggito ai fan Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Da quando è terminata la settima edizione del Grande Fratello Vip,Dalsono sempre più uniti. I due hanno trascorso i giorni successivi alla finalissima di lunedì scorso in un hotel della Capitale, pubblicando sui rispettivi profili social ogni istante dei loro momenti insieme. Ieri sera, poi, si sono recati a Milano, dove hanno cenato in compagnia di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e degli ex ‘vipponi’ Alberto De Pisis e Giaele De Donà. Quest’ultima, che ha portato con sé il marito Bradford Beck e il fratello Matthias, ha pubblicato, come il resto del gruppo, svariate Instagram stories. Tra i momenti immortalati dall’ex protagonista di Ti spedisco in convento, anche quello in cui, all’uscita del ristorante, è stata sorpresa da un regalo del veneto. Un ...