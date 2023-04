Gershkovich incriminato per spionaggio (Di venerdì 7 aprile 2023) Il giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, arrestato nei giorni scorsi in Russia, è stato formalmente incriminato per spionaggio. Gershkovich, secondo i Servizi segreti di Mosca e l’Ufficio federale di sicurezza russo “ha agito su istruzioni della parte americana, raccogliendo informazioni che costituiscono un segreto di Stato sulle attività di una delle imprese del complesso militare-industriale russo”. Il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, arrestato in Russia, è stato formalmente incriminato per spionaggio “Gli inquirenti dell’Fsb hanno accusato Gershkovich di spionaggio nell’interesse del suo Paese. Lui ha negato categoricamente tutte le accuse e ha dichiarato di essere impegnato in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Il giornalista americano del Wall Street Journal, Evan, arrestato nei giorni scorsi in Russia, è stato formalmenteper, secondo i Servizi segreti di Mosca e l’Ufficio federale di sicurezza russo “ha agito su istruzioni della parte americana, raccogliendo informazioni che costituiscono un segreto di Stato sulle attività di una delle imprese del complesso militare-industriale russo”. Il giornalista del Wall Street Journal, Evan, arrestato in Russia, è stato formalmenteper“Gli inquirenti dell’Fsb hanno accusatodinell’interesse del suo Paese. Lui ha negato categoricamente tutte le accuse e ha dichiarato di essere impegnato in ...

