Germania, bimba morta in orfanatrofio: sospetti su 11enne (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presunto killer, però, non sarebbe imputabile per la giovanissima età Un bambino di 11 anni è sospettato dell'omicidio di una bambina di dieci, trovata morta questa settimana in un istituto per minori a Wunsiedel, in Baviera. Il risultato degli esami forensi "punta al coinvolgimento di un undicenne dello stesso istituto", hanno annunciato oggi la polizia e la procura. "Dato che l'undicenne non è in età punibile, è stato posto in una struttura sicura come misura preventiva", hanno aggiunto gli inquirenti. L'omicidio è avvenuto in un istituto per minori che ospita 90 bambini e ragazzi fra i 3 e i 19 anni, affidati ad un personale di 90 persone. Il corpo della vittima è stato trovato martedì. La procura ha confermato ieri che si è trattato di un omicidio. Il ministro bavarese dell'Interno, Joachim Herrmann, ha ringraziato gli inquirenti per il loro "meticoloso"

