Germania | bambina di 10 anni trovata morta in orfanotrofio | fermati tre minori “sospettati”

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Siamo scioccati”: Manfred Söllner, sindaco della cittadina tedesca di Wunsiedel, in Baviera, non si capacita della tragedia che ha scosso la sua comunità. Una bimba di appena 10è statain un: “I nostri pensieri vanno ai genitori della vittima, ai bambini e al personale della struttura”. Secondo la polizia e la Procura – scrive la Bild – la responsabilità dell’omicidio potrebbe essere di un bimbo di 11: il presunto baby killer non potrà però essere incriminato, vista la sua giovanissima età. Il centro di assistenza di St. Josef, dove è avvenuta la tragedia, ospita circa 90 bambini provenienti da tutto il Paese. Personale “formato e competente”, scrivono i quotidiani locali, presidia la struttura ecclesiastica. Il portavoce della polizia locale ha spiegato durante ...

Germania, bimba morta in istituto: sospetti su 11enne Adnkronos

Un 11enne è sospettato dell'omicidio di una bambina di dieci anni, trovata morta questa settimana in un istituto per minori a Wunsiedel, in Baviera, in Germania. La polizia e la procura avrebbero ...