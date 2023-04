Georgina Rodriguez, cosa fa quando i figli non vogliono mangiare: non ci crederete (Di venerdì 7 aprile 2023) Un amore infinito con Cristiano Ronaldo quello di Georgina Rodriguez, benedetto dall’amore per i loro figli. Di recente è emerso però un curioso dettaglio sulle abitudini della famiglia, soprattutto a tavola. Dal 2016 Georgina Rodriguez è diventata la dolce metà di Cristiano Ronaldo: in passato è stata anche una ballerina, ma i due si sono conosciuti quando faceva la commessa in un negozio di Gucci a Madrid. Subito sono entrati in sintonia, si sono innamorati e hanno cercato di costruire insieme una famiglia ricca d’amore e di sani valori. Georgina Rodriguez, la tecnica educativa sui figli per il cibo – ANSA – grantennistoscana.itNelle ultime ore Georgina ha presentato la seconda serie del documentario Netflix ‘Soy ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 7 aprile 2023) Un amore infinito con Cristiano Ronaldo quello di, benedetto dall’amore per i loro. Di recente è emerso però un curioso dettaglio sulle abitudini della famiglia, soprattutto a tavola. Dal 2016è diventata la dolce metà di Cristiano Ronaldo: in passato è stata anche una ballerina, ma i due si sono conosciutifaceva la commessa in un negozio di Gucci a Madrid. Subito sono entrati in sintonia, si sono innamorati e hanno cercato di costruire insieme una famiglia ricca d’amore e di sani valori., la tecnica educativa suiper il cibo – ANSA – grantennistoscana.itNelle ultime oreha presentato la seconda serie del documentario Netflix ‘Soy ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #Georgina #Rodriguez, l’ex #collega attacca lady #CR7 #social #dichiarazioni - lealiik : @OrianaGMarzoli Siete stupendi …e tu @OrianaGMarzoli hai una bellezza sudamericana incredibile assomigli a georgina rodriguez ?? - FQMagazineit : Georgina Rodriguez, un ex collega la accusa: “Con Ronaldo non è andata come racconta lei” - paki74 : RT @ChiamarsiBomber: L'ex collega smonta la favola #GeorginaRodriguez-#CristianoRonaldo #Cristiano #CR7 #Georgina #gossip - infoitcultura : Georgina Rodriguez, la confessione hot su Cristiano Ronaldo: “Mi ha detto di andare alla spa e abbiamo fatto se**o… -