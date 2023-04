Geo Barents attraccata a Brindisi. I migranti saranno accolti in varie regioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmisculin : Se avete ascoltato la Nave, o se anche solo vi incuriosisce, qui trovate una pagina speciale con foto, mappe, comme… - Agenzia_Ansa : È giunta nel porto di Brindisi la Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con 339 migranti a bordo soccorsi nei gior… - lmisculin : Da quasi dieci ore la Geo Barents di @MSF_Sea sta facendo un’operazione di soccorso complicatissima: imbarcazione d… - redazioneTN : RT @Radio1Rai: ??#Migranti Arrivata a #Brindisi la nave Geo Barents della ONG @MSF_ITALIA con 339 persone. A bordo anche 27 bambini, 24 dei… - Radio1Rai : ??#Migranti Violenza sessuale e torture nei centri di detenzione libici: è il racconto di due donne, arrivate a… -

Lo ha detto la prefetta di Brindisi Michela La Iacona, incontrando i giornalisti nel porto di Brindisi dove è da poco arrivata la nave di Medici senza frontiere con a bordo 339 migranti. I 24 minori non accompagnati saranno accolti in strutture dedicate. È giunta nel porto di Brindisi la Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 339 migranti a bordo soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. I migranti provengono da Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka; 24 sono minori non accompagnati.

Migranti, la nave Geo Barents arrivata a Brindisi: a bordo 339 persone RaiNews

(ANSA) - ROME, APR 7 - The Geo Barents, the civil rescue ship operated by French charity Doctors without Borders (Msf), arrived in the port of Brindisi on Friday morning carrying 339 migrants and ...La maggior parte dei naufraghi soccorsi dalla Geo Barents, il “carico residuo” che il governo italiano non ha voluto far sbarcare nel porto sicuro più vicino, non ha ancora toccato terra, a Brindisi, ...