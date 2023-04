GdS – Intervista a Retegui a Buenos Aires: “A luglio in Europa. Vorrei la Serie A” (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 00:09:50 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Siamo andati a Buenos Aires dall’oriundo goleador con l’Italia di Mancini: “Gli ho detto subito sì, la Nazionale per me è un sogno” Dal nostro inviato Paolo Ianieri 7 aprile– beunos Aires (arg) La prima cosa che salta all’occhio nell’incontrare Mateo Retegui è la puntualità svizzera. “Ci vediamo alle 17” ci aveva scritto la sorella Micaela, argento olimpico nell’hockey prato a Tokyo, che gli dà una mano nelle pubbliche relazioni. E alle 17 spaccate ecco Mateo aprire la porta della villetta all’interno del villaggio di Santa Barbara, periferia nord a una trentina di chilometri dal centro di Buenos Aires, vicinissimo a San Fernando, dove è nato: area dominata dal verde, piccoli laghetti attorno a cui sorgono ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 00:09:50 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Siamo andati adall’oriundo goleador con l’Italia di Mancini: “Gli ho detto subito sì, la Nazionale per me è un sogno” Dal nostro inviato Paolo Ianieri 7 aprile– beunos(arg) La prima cosa che salta all’occhio nell’incontrare Mateoè la puntualità svizzera. “Ci vediamo alle 17” ci aveva scritto la sorella Micaela, argento olimpico nell’hockey prato a Tokyo, che gli dà una mano nelle pubbliche relazioni. E alle 17 spaccate ecco Mateo aprire la porta della villetta all’interno del villaggio di Santa Barbara, periferia nord a una trentina di chilometri dal centro di, vicinissimo a San Fernando, dove è nato: area dominata dal verde, piccoli laghetti attorno a cui sorgono ...

