GdS – Da Cheddira a Brunori | da Mulattieri a Nasti | estate calda per i bomber della B

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 17:28:11 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: I protagonisti in attacco del campionato cadetto si preparano al probabile salto di categoria e ad un futuro da protagonisti in A. I primi sondaggi sono già iniziati: il Bologna punta su Antonucci e Man Teenager e ultratrentenni. Falsi nueve, esterni e centravanti puri. Ce n’è per tutti i gusti, ma anche per tutti… i portafogli. I più costosi sono valutati intorno ai dieci milioni, però non mancano le occasioni a parametro zero. ISerie B si preparano a vivere un’da protagonisti, proiettati verso un salto di categoria che, per molti, rappresenta il sogno di una vita. I sondaggi da parte dei club di A sono già cominciati: presto arriverà il momento di valutare progetti e offerte, seduti attorno a un tavolino. Vai alla fonte di ...