Gdf, sequestrati nel salernitano 13 chili di stupefacenti: arrestate due persone (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDodici chili di marijuana, 700 grammi di cocaina e altrettanti di hashish, 900 euro in contanti, nove proiettili ed una macchina sono stati sequestrati. E ancora due persone finite in manette. E’ questo il bilancio di un’operazione condotta dai militari della Guardia di Finanza di Salerno e dai Carabinieri di Nocera Inferiore. Tutto ha avuto inizio a Nocera Superiore dove gli investigatori hanno fermato una vettura (già seguita da tempo) con due persone a bordo. E in un garage in uso ad uno dei due è stata trovata parte dello stupefacente, Le successive perquisizioni effettuate sia nell’auto che nelle abitazioni delle due persone che erano a bordo dell’auto hanno consentito di ritrovare altra droga, già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta. Droga che immessa sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDodicidi marijuana, 700 grammi di cocaina e altrettanti di hashish, 900 euro in contanti, nove proiettili ed una macchina sono stati. E ancora duefinite in manette. E’ questo il bilancio di un’operazione condotta dai militari della Guardia di Finanza di Salerno e dai Carabinieri di Nocera Inferiore. Tutto ha avuto inizio a Nocera Superiore dove gli investigatori hanno fermato una vettura (già seguita da tempo) con duea bordo. E in un garage in uso ad uno dei due è stata trovata parte dello stupefacente, Le successive perquisizioni effettuate sia nell’auto che nelle abitazioni delle dueche erano a bordo dell’auto hanno consentito di ritrovare altra droga, già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta. Droga che immessa sul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : #GDF #Treviso: sequestrati tre laboratori tessili gestiti negli ultimi 15 anni da imprese “apri e chiudi”, che, dop… - Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: Sequestrati dalla @GDF a Lecce 12 mila euro in banconote false @TgrRai - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Sequestrati dalla @GDF a Lecce 12 mila euro in banconote false @TgrRai - TgrRaiPuglia : Sequestrati dalla @GDF a Lecce 12 mila euro in banconote false @TgrRai - SadalSuud33 : RT @GDF: #GDF #Taranto sequestrati prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, tra cui prodotti a contenuto c… -