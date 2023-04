Gb, i russi potrebbero aver raggiunto il centro di Bakhmut (Di venerdì 7 aprile 2023) Negli ultimi giorni le forze russe hanno ripreso slancio nella battaglia per Bakhmut: "Molto probabilmente" si trovano adesso nel centro della città e hanno conquistato la riva occidentale del fiume ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Negli ultimi giorni le forze russe hanno ripreso slancio nella battaglia per: "Molto probabilmente" si trovano adesso neldella città e hanno conquistato la riva occidentale del fiume ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... max65bo : RT @MaxLandra: ED ANCHE OGGI #ZelenskyWarCriminal VINCERÀ DOMANI..!! #Gb, i #russi potrebbero aver raggiunto il centro di #Bakhmut http… - MaxLandra : ED ANCHE OGGI #ZelenskyWarCriminal VINCERÀ DOMANI..!! #Gb, i #russi potrebbero aver raggiunto il centro di… - mennaxxx : @Kezi___ I Russi potrebbero lanciare una bomba nucleare. Questo non ridimensiona la preoccupazione per la centrale? - mrighetti1967 : RT @guidoolimpio: Kiev si prepara alla controffensiva, i russi scavano trincee (che potrebbero diventare un confine) - Patty_Rose_L : RT @vocidallestero: 'Molti potrebbero essere attratti' da questa idea geniale. I poveri in particolare, immagino: così in un colpo solo fac… -