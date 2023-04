Furto di guard rail sull’asse viario Melito-Scampia: chiuso l’intero tratto (Di venerdì 7 aprile 2023) Pesanti disagi alla circolazione e momenti difficili per gli automobilisti per il Furto di parti di guard rail sull’asse viario Melito-Scampia. Traffico in tilt nell’area a nord di Napoli. A provocare pesanti disagi alla circolazione con momenti difficili per gli automobilisti il Furto di parti di guard rail sull’asse viario Melito-Scampia. Sul posto ieri è Leggi su 2anews (Di venerdì 7 aprile 2023) Pesanti disagi alla circolazione e momenti difficili per gli automobilisti per ildi parti di. Traffico in tilt nell’area a nord di Napoli. A provocare pesanti disagi alla circolazione con momenti difficili per gli automobilisti ildi parti di. Sul posto ieri è

