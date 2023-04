Furto d’auto sotto il naso dei carabinieri alla stazione di Lavinio (Di venerdì 7 aprile 2023) Anzio– I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno arrestato un 44enne originario dell’Est Europa, gravemente indiziato di Furto aggravato. La pattuglia di carabinieri, impegnata in un servizio perlustrativo, nel transitare nel parcheggio della stazione ferroviaria di Lavinio Lido, costantemente presidiato al fine di prevenire qualsiasi tipologia di reato, ha notato dei frammenti di vetro sull’asfalto nei pressi di un’auto parcheggiata e un uomo mentre rovistava all’interno. I miliari nell’avvicinarsi, si sono accorti che il lunotto posteriore dell’auto era stato infranto ed hanno bloccato l’uomo. Il 44enne è stato arrestato, dopo aver contattato la proprietaria dell’auto che ha sporto querela per il danno patito. L’arrestato, al termine del fotosegnalamento, è stato trattenuto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Anzio– Idel Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno arrestato un 44enne originario dell’Est Europa, gravemente indiziato diaggravato. La pattuglia di, impegnata in un servizio perlustrativo, nel transitare nel parcheggio dellaferroviaria diLido, costantemente presidiato al fine di prevenire qualsiasi tipologia di reato, ha notato dei frammenti di vetro sull’asfalto nei pressi di un’auto parcheggiata e un uomo mentre rovistava all’interno. I miliari nell’avvicinarsi, si sono accorti che il lunotto posteriore dell’auto era stato infranto ed hanno bloccato l’uomo. Il 44enne è stato arrestato, dopo aver contattato la proprietaria dell’auto che ha sporto querela per il danno patito. L’arrestato, al termine del fotosegnalamento, è stato trattenuto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Furto d’auto sotto il naso dei carabinieri alla stazione di Lavinio - angelo_perfetti : Furto d’auto sotto il naso dei carabinieri alla stazione di Lavinio - AzzalinGiorgio : @Cinzia59391505 @rulajebreal Lo spiego a Rula e a lei ,in Italia se rubi 10 auto in un giorno ,il reato e' furto d'… - Trmtv : Inseguimento a Barletta: due arrestati per tentato furto d’auto - TuttoSuMilano : Doppio furto d’auto finisce in inseguimento: 48enne... -