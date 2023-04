Frontale di San Paolo d’Argon, muore Carolina Capitanio: lascia un figlio e un fratello (Di venerdì 7 aprile 2023) Gorlago. È ancora a disposizione del magistrato la salma di Carolina Capitanio, la donna 75enne che nel primo pomeriggio di giovedì (6 aprile), al volante della sua Fiat Cinquecento ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Un nulla osta che non è ancora stato concesso per via degli accertamenti disposti: al vaglio degli inquirenti, infatti, la dinamica che ha visto coinvolta la vettura della vittima e un Tir che, al momento dello schianto, viaggiava lungo la carreggiata opposta. La salma, recuperata dal luogo dell’incidente, è stata composta nella casa funeraria di San Paolo d’Argon delle pompe funebri La Pace. Secondo una prima ricostruzione, infatti, alla base della manovra fatale potrebbe essere stato un malore: nessun ostacolo e nessuna manovra di sorpasso avrebbero infatti determinato lo spostamento da ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023) Gorlago. È ancora a disposizione del magistrato la salma di, la donna 75enne che nel primo pomeriggio di giovedì (6 aprile), al volante della sua Fiat Cinquecento ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Un nulla osta che non è ancora stato concesso per via degli accertamenti disposti: al vaglio degli inquirenti, infatti, la dinamica che ha visto coinvolta la vettura della vittima e un Tir che, al momento dello schianto, viaggiava lungo la carreggiata opposta. La salma, recuperata dal luogo dell’incidente, è stata composta nella casa funeraria di Sandelle pompe funebri La Pace. Secondo una prima ricostruzione, infatti, alla base della manovra fatale potrebbe essere stato un malore: nessun ostacolo e nessuna manovra di sorpasso avrebbero infatti determinato lo spostamento da ...

