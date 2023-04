Frode fiscale da 150 milioni di euro, riciclaggio verso la Cina (Di venerdì 7 aprile 2023) La Guardia di finanza del comando provinciale di Ancona ha condotto un'operazione, coordinata dalla Procura, su una rete di imprese, gestite da un'organizzazione criminale che ha emesso fatture false ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) La Guardia di finanza del comando provinciale di Ancona ha condotto un'operazione, coordinata dalla Procura, su una rete di imprese, gestite da un'organizzazione criminale che ha emesso fatture false ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : #GDF #Ancona Maxi-frode fiscale per 150 milioni di euro. Riciclaggio di denaro verso la Cina. Sequestri per 33 mili… - rozzo_barone : RT @GDF: #GDF #Ancona Maxi-frode fiscale per 150 milioni di euro. Riciclaggio di denaro verso la Cina. Sequestri per 33 milioni di euro. Un… - beto_caiafa : RT @GDF: #GDF #Ancona Maxi-frode fiscale per 150 milioni di euro. Riciclaggio di denaro verso la Cina. Sequestri per 33 milioni di euro. Un… - infoitsport : Ancona, maxi frode fiscale: un arresto e 18 indagati - EnricoAntonio68 : RT @GDF: #GDF #Ancona Maxi-frode fiscale per 150 milioni di euro. Riciclaggio di denaro verso la Cina. Sequestri per 33 milioni di euro. Un… -