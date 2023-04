Freddo a Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: si possono accendere i termosifoni fino all’11 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che, in considerazione del repentino abbassamento delle temperature registrato in questi giorni, apporta alcune modifiche alla precedente Ordinanza del 4 novembre 2022, per consentire alla cittadinanza l’accensione dei riscaldamenti fino all’11 aprile 2023, per un massimo di quattro ore al giorno con temperature dell’aria consentite di 17° C + 2° C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate, e 19° C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Restano ferme le altre prescrizioni dell’ordinanza precedente. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023)– Il Sindaco Robertohatoche, in considerazione del repentino abbassamento delle temperature registrato in questi giorni, apporta alcune modifiche alla precedente Ordinanza del 4 novembre 2022, per consentire alla cittadinanza l’accensione dei riscaldamenti2023, per un massimo di quattro ore al giorno con temperature dell’aria consentite di 17° C + 2° C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate, e 19° C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Restano ferme le altre prescrizioni delprecedente. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

