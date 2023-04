Freddo a Pasqua e riscaldamenti accesi: le nuove date per spegnere i termosifoni (Di venerdì 7 aprile 2023) A causa di un repentino abbassamento delle temperature, con valori minimi inferiori alle medie stagionali in molte parti d'Italia, alcuni sindaci si sono mossi per prorogare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento. Periodo che, da regolamento, terminerebbe in questi giorni Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 aprile 2023) A causa di un repentino abbassamento delle temperature, con valori minimi inferiori alle medie stagionali in molte parti d'Italia, alcuni sindaci si sono mossi per prorogare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento. Periodo che, da regolamento, terminerebbe in questi giorni

