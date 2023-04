Frattamaggiore | ordigno danneggia centro estetico e due auto

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, verso le 3,30, unartigianale è esploso in via Cumana 117, a. Hato la serranda esterna e la porta d’ingresso di undi proprietà di un 33enne incensurato del posto. L’esplosione hato anche dueparcheggiate nelle vicinanze. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

