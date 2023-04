Frattamaggiore | bomba esplode nella notte | danni ad un centro estetico

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Un forte boato ha squarciato il silenzio della, in provincia di Napoli, dove un ordigno artigianale è esploso dinanzi a un. La deflagrazione è accaduta in via Cumana, poco dopo le 3. Laha danneggiato la serranda esterna e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.