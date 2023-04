Fratelli un po’ meno d’Italia. Meloni giù nei sondaggi: FdI è al 28,8% (Di venerdì 7 aprile 2023) Prima o poi se alle parole non seguono i fatti, le promesse evaporano e sul tavolo non resta nulla. Così in sintesi si potrebbe sintetizzare questo scampolo di inizio legislatura e di governo presieduto da Giorgia Meloni. Troppi flop, troppi “appuntamenti” mancati e così, inevitabilmente, i sondaggi dimostrano un calo pesante della fiducia riposta dagli italiani nel governo. Sebbene, a conti fatti, i rappresentanti della maggioranza sono pressoché onnipresenti in Tv. Gli ultimi sondaggi dimostrano un calo pesante della fiducia riposta dagli italiani nel governo Meloni Ma partiamo dai sondaggi. Secondo l’ultima rilevazione Supermedia-Youtrend/Agi, Fratelli d’Italia perde ancora punti percentuali importanti e non arriva a raggiungere il 29 per cento. Un dato importante, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Prima o poi se alle parole non seguono i fatti, le promesse evaporano e sul tavolo non resta nulla. Così in sintesi si potrebbe sintetizzare questo scampolo di inizio legislatura e di governo presieduto da Giorgia. Troppi flop, troppi “appuntamenti” mancati e così, inevitabilmente, idimostrano un calo pesante della fiducia riposta dagli italiani nel governo. Sebbene, a conti fatti, i rappresentanti della maggioranza sono pressoché onnipresenti in Tv. Gli ultimidimostrano un calo pesante della fiducia riposta dagli italiani nel governoMa partiamo dai. Secondo l’ultima rilevazione Supermedia-Youtrend/Agi,perde ancora punti percentuali importanti e non arriva a raggiungere il 29 per cento. Un dato importante, ...

