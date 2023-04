Francis Ford Coppola | il regista sulla linea del confine

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 aprile 2023) America ed Europa, realtà e finizione, padre e figlio., è unche si è mosso costantemente altra uno stato e l’altro. Ogni film presenta una natura dualistica, che marca la sua appartenenza alla generazione dei “movie brats” della New Hollywood degli anni ’70. Apocalypse Now (1979):oltre i limiti dello schermo “Apocalypse Now” è un film estremamente complesso, in grado di intrecciare capacità stilistiche e narrative, che nel 1979, rappresentano una novità per l’intero mondo del cinema. Il film risulta essere una sorta di viaggio psichedelisco, una proiezione mentale. Questo si deve stilisticamente parlando, in primo luogo, all’utilizzo delle sovrimpressioni tra varie immagini, volte a ...