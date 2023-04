Francia, Borne: non bisogna umiliare i sindacati, serve una pacificazione (Di venerdì 7 aprile 2023) - Parla la premier francese all'indomani della tredicesima giornata di sciopero contro la riforma di Macron. E un'altra giornata di contestazioni è già stata annunciata per il 13 aprile, alla vigilia ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) - Parla la premier francese all'indomani della tredicesima giornata di sciopero contro la riforma di Macron. E un'altra giornata di contestazioni è già stata annunciata per il 13 aprile, alla vigilia ...

