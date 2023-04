Francesco Totti e Ilary Blasi in disaccordo per il mantenimento dei figli: ecco la cifra offerta dall’ex capitano della Roma (Di venerdì 7 aprile 2023) Continua a tenere banco la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, e questa volta al centro dell’attenzione c’è la cifra per il mantenimento dei figli, ovvero Chanel, Christian e Isabel. E’ stato il Corriere della Sera a far sapere gli ultimi dettagli sulla vicenda e a rivelare quanto Totti sarebbe disposto a versare per il mantenimento dei figli: Sulla carta sembra una proposta più che interessante: tra i 12 e i 15 mila euro al mese. Questo è quanto Francesco Totti sarebbe disposto ad offrire per il mantenimento mensile dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, di cui entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto. Così almeno ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 aprile 2023) Continua a tenere banco la separazione tra, e questa volta al centro dell’attenzione c’è laper ildei, ovvero Chanel, Christian e Isabel. E’ stato il CorriereSera a far sapere gli ultimi dettagli sulla vicenda e a rivelare quantosarebbe disposto a versare per ildei: Sulla carta sembra una proposta più che interessante: tra i 12 e i 15 mila euro al mese. Questo è quantosarebbe disposto ad offrire per ilmensile dei tre, Cristian, Chanel e Isabel, di cui entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto. Così almeno ...

