Francesco Gabbani torna con Ci vuole un fiore | due prime serate su Rai1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoZioNoe : RT @artnewsit: Ascolta #MusciExpress! In questo numero: Geolier ft. Marracash, Francesco Gabbani, Boomdabash, Sfera Ebbasta & Luciano, Erni… - artnewsit : Ascolta #MusciExpress! In questo numero: Geolier ft. Marracash, Francesco Gabbani, Boomdabash, Sfera Ebbasta & Luci… - mazziotta91 : RT @Baccotvnews: ??Puntata di Pasqua, gli ospiti di #Domenicain. Spazio di cucina con Ernst e Frau Knam. Enrico Brignano, Flora Canto, Sandr… - Dicolamia123 : RT @Baccotvnews: ??Puntata di Pasqua, gli ospiti di #Domenicain. Spazio di cucina con Ernst e Frau Knam. Enrico Brignano, Flora Canto, Sandr… - SMSNEWSOFFICIAL : “L’abitudine” è il nuovo singolo di Francesco Gabbani -

Rai1, il ritorno di Francesco Gabbani con 'Ci vuole un fiore' IlMohicano_MilanoSound

Tra tante parole che si possono usare per descriverlo, forse ce n’è una che lo identifica al meglio: luminoso. Perché il volto e la voce di Francesco Gabbani non mentono mai prima di tutto, ci raccont ...Esce oggi, venerdì 7 aprile, in radio e in digitale, “L'abitudine” (BMG) il nuovo singolo inedito di Francesco Gabbani scritto con ...