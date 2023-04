Francesca Tocca, chi è la ballerina di Amici: età, carriera, biografia, altezza, Raimondo Todaro, figli e Instagram (Di venerdì 7 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo. Direttamente da Amici sarà anche il maestro Raimondo Todaro. Ma conosciamo meglio Francesca, moglie di Raimondo e ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi. Chi è Francesca Tocca, la ballerina di Amici Francesca Tocca è nata a Catania nel 1989 ed è una nota ballerina di latino, professionista ad Amici, talent show di successo di Canale 5. Di lei sappiamo che ha sempre adorato ballare: ha studiato danza dalla tenera età e a 16 anni si è avvicinata al mondo dei balli di coppia. Proprio grazie a questa disciplina ha conosciuto Raimondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo. Direttamente dasarà anche il maestro. Ma conosciamo meglio, moglie diprofessionista del talent show di Maria De Filippi. Chi è, ladiè nata a Catania nel 1989 ed è una notadi latino, professionista ad, talent show di successo di Canale 5. Di lei sappiamo che ha sempre adorato ballare: ha studiato danza dalla tenera età e a 16 anni si è avvicinata al mondo dei balli di coppia. Proprio grazie a questa disciplina ha conosciuto...

