Francesca Del Fa: “Vi dico io la verità su Can Yaman” | Cosa stanno nascondendo? (Di venerdì 7 aprile 2023) Francesca Del Fa dice la sua sulla presunta relazione con l’attore Can Yaman. Tante sono i cuori conquistati da uno degli attori più in voga degli ultimi tempi, Can Yaman, che sembra aver avuto a che fare con più di una Francesca, anche se quel flirt ipotizzato con Francesca Chillemi è stato già smentito. Questa volta ad attirare l’attenzione dei fan è un possibile ravvicinamento con un’altra attrice, Francesca Del Fa, con cui l’attore turco era stato avvistato durante l’estate scorsa e ciò ha fatto trapelare una serie di rumors che hanno fomentato sempre più le ipotesi di una relazione. Ma Cosa sappiamo noi a proposito? Le foto che sono circolate tra i fan non lasciano intuire una vera e propria storia tra i due, eppure la curiosità spinge a volerne ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 aprile 2023)Del Fa dice la sua sulla presunta relazione con l’attore Can. Tante sono i cuori conquistati da uno degli attori più in voga degli ultimi tempi, Can, che sembra aver avuto a che fare con più di una, anche se quel flirt ipotizzato conChillemi è stato già smentito. Questa volta ad attirare l’attenzione dei fan è un possibile ravvicinamento con un’altra attrice,Del Fa, con cui l’attore turco era stato avvistato durante l’estate scorsa e ciò ha fatto trapelare una serie di rumors che hanno fomentato sempre più le ipotesi di una relazione. Masappiamo noi a proposito? Le foto che sono circolate tra i fan non lasciano intuire una vera e propria storia tra i due, eppure la curiosità spinge a volerne ...

