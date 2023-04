FOTO – Lautaro Martinez e Lukaku incontrano piccoli tifosi a Salerno! (Di venerdì 7 aprile 2023) In occasione di Salernitana-Inter, nella giornata di ieri i due attaccanti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku hanno incontrato i piccoli tifosi nerazzurri membri di Inter Club della Campania, a Salerno. IDOLI – In occasione della sfida contro la Salernitana, gli Inter Club hanno avuto l’opportunità di incontrare da vicino i calciatori della Prima Squadra grazie al Meet&Greet organizzato dal Centro Coordinamento. All’evento hanno partecipato 35 soci junior del coordinamento campano, appartenenti a 22 diversi Inter Club. I giovani soci sono stati protagonisti di una sessione di FOTOgrafie e autografi e hanno incontrato da vicino Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, condividendo con loro la grande passione della famiglia Inter Club. Di ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) In occasione di Salernitana-Inter, nella giornata di ieri i due attaccantie Romeluhanno incontrato inerazzurri membri di Inter Club della Campania, a Salerno. IDOLI – In occasione della sfida contro la Salernitana, gli Inter Club hanno avuto l’opportunità di incontrare da vicino i calciatori della Prima Squadra grazie al Meet&Greet organizzato dal Centro Coordinamento. All’evento hanno partecipato 35 soci junior del coordinamento campano, appartenenti a 22 diversi Inter Club. I giovani soci sono stati protagonisti di una sessione digrafie e autografi e hanno incontrato da vicinoe Romelu, condividendo con loro la grande passione della famiglia Inter Club. Di ...

