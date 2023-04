Forze dell'ordine, più di duemila assunzioni in arrivo (Di venerdì 7 aprile 2023) Oltre tremila assunzioni nella pubblica amministrazione. Per l'esattezza 3.150. Di queste, due terzi, ovvero 2.100, riguardano le Forze dell'ordine. Sono le novità contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Slitta ancora, invece, l'approvazione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, al secondo passaggio in Consiglio dei ministri, il cui esame proseguirà nella prossima riunione. Le 2.100 assunzioni riguardano Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia e Capitaneria di Porto - Guardia Costiera. Il premier Giorgia Meloni afferma: «Così rafforziamo la sicurezza dei cittadini». «Si tratta di un segnale concreto per i cittadini e per i servitori dello Stato che ogni giorno assicurano il controllo del territorio», aggiungono fonti di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Oltre tremilanella pubblica amministrazione. Per l'esattezza 3.150. Di queste, due terzi, ovvero 2.100, riguardano le. Sono le novità contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Slitta ancora, invece, l'approvazione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, al secondo passaggio in Consiglio dei ministri, il cui esame proseguirà nella prossima riunione. Le 2.100riguardano Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia e Capitaneria di Porto - Guardia Costiera. Il premier Giorgia Meloni afferma: «Così rafforziamo la sicurezza dei cittadini». «Si tratta di un segnale concreto per i cittadini e per i servitorio Stato che ogni giorno assicurano il controllo del territorio», aggiungono fonti di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di ge… - stebellentani : Guardate bene il video e pensate cosa succederebbe nel mondo se una cosa del genere la facessero forze dell’ordine… - MinisteroDifesa : 'A 14 anni dal devastante terremoto dell'#Aquila, il nostro commosso ricordo va alle vittime e ai loro familiari. S… - My_Salute : Gli aerei israeliani attaccao la Striscia di Gaza Le forze di difesa israeliane hanno annunciato ufficialmente l'i… - hurra_juventus : RT @RiccardoMeloni4: Un allenatore blocca con la mano i cori della curva rivolti all'allenatore avversario: tutto ok, nessuna sanzione Una… -