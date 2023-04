“Forza Silvio il Salento è con te”: 31enne di Alliste, viaggio in treno fino a Milano per Berlusconi Marco Macrì davanti al San Raffaele con uno striscione (Di venerdì 7 aprile 2023) Dieci ore di treno per raggiungere Milano da Lecce. Stamattina, “armato” di striscione, Marco Macrì, 31 anni, di Alliste, si è presentato al San Raffaele di Milano. “Forza Silvio il Salento è con te” è scritto sullo striscione. Se è per questo il 31enne ha anche un tatuaggio, tema Berlusconi. A chi lo ha intervistato che per Berlusconi andrebbe pure al Polo Nord. L'articolo “Forza Silvio il Salento è con te”: 31enne di Alliste, viaggio in treno fino a Milano per ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 aprile 2023) Dieci ore diper raggiungereda Lecce. Stamattina, “armato” di, 31 anni, di, si è presentato al Sandi. “ilè con te” è scritto sullo. Se è per questo ilha anche un tatuaggio, tema. A chi lo ha intervistato che perandrebbe pure al Polo Nord. L'articolo “ilè con te”:diinper ...

